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Окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан

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Окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан

Громадян закликають евакуюватись з тимчасово окупованих територій на підконтрольну частину України на час бойових дій.

У великих містах на півдні України збільшилась кількість обшуків та перевірок громадського та приватного транспорту. Людей також зупиняють на вулицях для перевірки телефонів та особистих даних.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Аби не викликати підозр в окупантів вам необхідно заздалегідь підготувати телефон та іншу техніку. Зокрема, видаліть всі обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії, фото військової техніки, руйнувань, скріншоти. Подбайте, аби в телефонні книзі не було контактів, які викликають підозру: наприклад "Катя волонтер", "Саша ЗСУ", позивних ваших друзів, якщо такі є", - йдеться у повідомленні.

З детальною інструкцією щодо дій при затриманні окупантами можна ознайомитись за посиланням. 

Нагадаємо, окупанти заселяють своїх вчителів до "віджатих" в українців будинків.

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