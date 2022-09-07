14-летняя дочь Кошевого показала, как проводит время с бойфрендом

14-летняя дочь Евгения Кошевого еще до начала полномасштабной войны начала встречаться с молодым человеком.

Впрочем, девушка обычно держит свою личную жизнь в тайне. Более того, Варвара только в июле впервые показала лицо любимого. Впрочем, сегодня, 7 сентября, дочь Кошевого решила сделать исключение и порадовать поклонников романтическими кадрами.

В Instagram-stores Варвара показала, как проводит время со своим избранником. На видео, опубликованном девушкой, видно, что она с бойфрендом солнечного осеннего дня гуляла по Киеву. Избранник Варвары осторожно обнимал ее одной рукой.

Дочь Евгения Кошевого с бойфрендом / Фото: instagram.com/kosshevayaa

На другом ролике можно заметить, что влюбленные охотно дурачились. Избранник Варвары нес ее на руках, а она тем временем улыбалась и снимала видео.

Дочь Евгения Кошевого с бойфрендом / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Напомним, недавно дочь Евгения Кошевого придумала, как необычным способом помочь ВСУ. Девушка решила распродать свои личные вещи в Сети. Все собранные средства, как говорила Варвара, будут отправлены на оборудование для украинских защитников.

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