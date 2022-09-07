14-річна донька Кошового показала, як проводить час з бойфрендом

14-річна донька Євгена Кошового ще до початку повномасштабної війни почала зустрічатися з хлопцем.

Утім, дівчина переважно тримає своє особисте життя в таємниці. Ба більше, Варвара лише в липні вперше показала обличчя коханого. Утім, сьогодні, 7 вересня, донька Кошового вирішила зробити виняток та потішити прихильників романтичними кадрами.

В Instagram-stores Варвара показала, як проводить час зі своїм обранцем. На відео, яке опублікувала дівчина, видно, що вона з бойфрендом сонячнього осіннього дня гуляла Києвом. Обранець Варвари обережно її обнімав однією рукою.

Донька Євгена Кошового з бойфрендом / Фото: instagram.com/kosshevayaa

На іншому ролику можна помітити, що закохані залюбки дуркували. Так, обранець Варвари ніс її на руках, а вона тим часом усміхалася та знімала відео.

Донька Євгена Кошового з бойфрендом / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Нагадаємо, нещодавно донька Євгена Кошового вигадала, як у незвичний спосіб допомогти ЗСУ. Дівчина вирішила розпродати свої особисті речі у Мережі. Усі зібрані кошти, як розповідала Варвара, будуть відправлені на обладнання для українських захисників.

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