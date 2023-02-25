Російські мільярдери за рік війни збідніли на $67 млрд – Bloomberg

Санкції з боку США, Великої британії та Євросоюзу коштували магнатам із РФ більше, ніж просто частини статку.

Двадцять три російські мільярдери, які входили до числа 500 найбагатших людей світу, за рік після російського вторгнення до України втратили $67 мільярдів — 20% від їхніх загальних статків. Станом на 23 лютого 2022 року вони сукупно мали $339 мільярдів власного капіталу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільше постраждав — Олексій Мордашов, основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в Росії. Після вторгнення РФ до України він втратив $6,7 мільярда, зараз його статки становлять $19,8 мільярда.

Другий за величиною спад належить іншому металургійному магнату Володимиру Лісіну. Голова правління компанії "Новолипецький металургійний комбінат" за останній рік втратив $5,8 мільярда, його статки скоротилися до $20,5 мільярда.

Аналіз статків найбагатших росіян показує, що кілька раундів санкцій з боку США, Великої Британії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Фактично сукупний власний капітал мільярдерів досяг дна за кілька тижнів після вторгнення, впавши до $248 млрд 9 березня 2022 року.

Нагадаємо, у Конгресі США підтримали поправку до закону про передавання арештованих активів російських олігархів Україні.

Напередодні країнам Європейського Союзу таки вдалося погодили черговий, десятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення до України.

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