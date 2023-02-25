Де ЗСУ відбили ворожий наступ: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.Минулої доби ЗСУ відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без змін, РФ здійснює підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

У той же час протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів Харківської області, серед них Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне становище в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп'янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Серед них Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.

Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БППА (1 типу "Орлан-10", 1 - "Зала" та 2 - "Ланцет-3").

Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, що вночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Обстріли регіонів на 24 лютого: росіяни атакували Харківщину з РСЗВ та комплексів С-300