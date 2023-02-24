В Україні оголошено штормове попередження: де буде найгірше

Завтра, 25 лютого, в Україні очікується погіршення погоди. Через несприятливу погоду по всій країні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

"25 лютого вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/c; на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, вдень у Карпатах очікується сніг, а на Закарпатті - значний дощ та мокрий сніг.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

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