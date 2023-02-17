В Росії – проблеми з засобами гігієни та побутової хімії: деталі

Щоб якось впоратися з дефіцитом товарів, російські ритейлери почали продавати продукцію під власники торговими марками.

В Росії асортимент побутової хімії та засобів гігієни скоротився на 16,2% після відходу іноземних брендів із початком повномасштабного вторгнення до України.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди з посиланням на звіт аналітичної компанії NielsenIQ.

Зазначається, що особливим ударом по ринку став вихід з Росії компанії Henkel, яка виробляє косметику та побутову хімію під брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil. Окрім того, припинити постачання товарів до РФ вирішила і компанія Johnson & Johnson.

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Після відходу Wella, Londa та Estel у Росії виникли великі проблеми з постачанням фарби для волосся. Адже так званий паралельний імпорт лише частково вирішує завдання підтримки асортименту. За оцінками експертів, потенціал для скорочення асортименту ще не вичерпано.

Щоб вирішити ці проблеми, російські ритейлери почали продавати продукцію під власники торговими марками (ВТМ). Так, у мережі "Магніті" частка ВТМ за минулий рік зросла загалом на 27%, а у непродовольчому сегменті – на 35%.

Зазначається, що асортимент непродовольчих товарів у російських магазинах скорочується ще й через розвиток онлайн-торгівлі. Адже мережі "Метро", "Ашан", "Лента" та інші переходять на торгівлю товарами через даркстори і переводять частину асортименту в онлайн.

Нагадаємо, що Євросоюз заборонить постачати до Росії унітази в межах майбутнього нового пакету санкції за вторгнення до України.

Зауважимо, в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф заявив, що в Росії може виникнути "неймовірна бідність" через великий вплив міжнародних санкцій на економіку країни, які справді працюють.

А казали, що не подіє - нафтові санкції знесилюють Росію

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