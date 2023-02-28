Россияне вынуждены производить замену "вагнеровцам" — Маляр

Появилась информация, что "Вагнер" понемногу отодвигают, а перебирают власть военные и кадровые военные.

Наемников из ППК "Вагнер" отодвигают. На их места становятся русские кадровые военные.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

“Россияне вынуждены производить эту замену, потому что большинство подразделений “Вагнера” были уничтожены нашими Вооруженными силами. У них очень серьезная проблема мотивации, поэтому у них демотивированы регулярные войска. Они ведь не понимают, почему и за какие интересы должны здесь погибать. Вместо этого "вагнеровцы" являются наемниками, они мотивированы оплатой. Но сейчас действительно эти подразделения были жестоко уничтожены Вооруженными силами Украины”, — рассказала Анна Маляр.

Она также добавила, что ведутся ожесточенные бои.

“Конечно хочется, чтобы было освобождение наших территорий. Но для того чтобы оно началось, иногда нужно отстаивать в такой жесткой борьбе важные для нас ключевые точки”, — подчеркнула Маляр.

Напомним, что россияне из-за взрывов в Мариуполе не могут чувствовать себя в безопасности.

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