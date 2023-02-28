Росіяни змушені робити заміну “вагнерівцям” — Маляр

З’явилася інформація, що “Вагнер” потроху відсувають, а перебирають владу військові і кадрові військові.
Найманців з ПВК “Вагнер” відсувають. На їхні місця стають російські кадрові військові.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Росіяни змушені робити цю заміну, тому що більшість підрозділів “Вагнера” були знищені нашими Збройними силами. В них дуже серйозна проблема мотивації, тому у них демотивовані регулярні війська. Адже вони не розуміють, чому і за які інтереси мають тут гинути. Натомість “вагнерівці” є найманцями, вони вмотивовані оплатою. Але зараз дійсно ці підрозділи жорстко знищені Збройними силами України”, - розповіла Ганна Маляр.
Вона також додала, що точаться запеклі бої.
“Звичайно хочеться, щоб було звільнення наших територій. Але для того, щоб воно розпочалось, іноді потрібно відстоювати у такій жорсткій боротьбі важливі для нас ключові точки”, — підкреслила Маляр.
Нагадаємо, що росіяни через вибухи у Маріуполі не можуть почуватися у безпеці.
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