Росіяни змушені робити заміну “вагнерівцям” — Маляр

Найманців з ПВК “Вагнер” відсувають. На їхні місця стають російські кадрові військові.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Росіяни змушені робити цю заміну, тому що більшість підрозділів “Вагнера” були знищені нашими Збройними силами. В них дуже серйозна проблема мотивації, тому у них демотивовані регулярні війська. Адже вони не розуміють, чому і за які інтереси мають тут гинути. Натомість “вагнерівці” є найманцями, вони вмотивовані оплатою. Але зараз дійсно ці підрозділи жорстко знищені Збройними силами України”, - розповіла Ганна Маляр.

Вона також додала, що точаться запеклі бої.

“Звичайно хочеться, щоб було звільнення наших територій. Але для того, щоб воно розпочалось, іноді потрібно відстоювати у такій жорсткій боротьбі важливі для нас ключові точки”, — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що росіяни через вибухи у Маріуполі не можуть почуватися у безпеці.

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