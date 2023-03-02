Удержат ли ВСУ Бахмут: подробности из самой горячей точки фронта и карта боевых действий

Российские оккупанты сконцентрировали все силы на захвате города Бахмут Донецкой области, в район переброшено большое количество танков и артиллерии, ЧВК "Вагнер" задействовала в наступлении свои наиболее боеспособные подразделения. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ситуацию на Бахмутском направлении как самую сложную на фронте.

Как дальше будут развиваться события под Бахмутом и могут ли Вооруженные силы Украины отступить из города — ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов относительно ситуации на Донбассе.

Что говорит военное командование

Генеральный штаб ВСУ 2 марта так охарактеризовал положение на Бахмутском направлении:

"Враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области".

Фото: Deepstatemap

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в конце февраля посетил Бахмут и оценил ситуацию там как крайне напряженную.

"Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — отмечает командующий Сухопутными войсками.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что армия РФ во время "большого наступления" на Донбассе ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.

"Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются безумной тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших заключенных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле", — сообщил Резников.

В то же время, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 1 марта сообщил, что командование пока не принимало решения об отводе войск из Бахмута.

Оценка ситуации от бойцов ВСУ

Военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", участник обороны Бахмута Андрей Бабичев рассказал о тактике оккупантов:

"Идут обстрелы самого города. Противник стреляет из всего, что имеет: "Грады", артиллерия, минометы. Кроме того, подтягивается живая сила врага, которую прикрывает вражеская авиация. Они подходят малыми группами, где-то по 5-10 человек, и расходятся по разбитым домам, ожидая, когда к ним подтянутся еще другие группы. И когда их накапливается соответствующее количество, тогда они могут продвинуться на какую-то улицу или еще какое-нибудь здание".

Военный говорит, что труднее всего — на северной стороне города. По его словам, выстоит ли Бахмут, зависит от бригад, стоящих по флангам, где враг пытается перерезать пути поставок боеприпасов. Бабичев добавил, что "так тяжело в Бахмуте еще не было".

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась в интервью ТСН.ua отметил, что крайне важно сохранить боевой личный состав для будущих контрнаступлений.

"На данный момент россияне не взяли Бахмут, Авдеевку, Угледар, еле-еле взяли Павловку. Лиман они не контратаковали. Северск стоит. Если из Бахмута будет операция отступления, для нас нет в этом фатума, потому что те бойцы, которые держали эти позиции, сделали там максимум возможного", – отметил Карась.

Защитникам Бахмута может помочь погода

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua выразил мнение, что погода может помочь ВСУ удержать Бахмут.

"Осталось неделю-две. Как только начнется сезон дождей, все эти наступления утихнут. Потому что начнется весенняя распутица и любые наступательные действия будут тяжелыми", — пояснил он.

Также Жданов отметил, что ситуация может измениться с поступлением резервов ВСУ и добавил, что бои за сам Бахмут еще не начинались.

"Дело в том, что к самому городу Бахмут россияне только подошли. Сейчас они на частном секторе восточного берега реки Бахмутки. А основное местонахождение на западном берегу", — рассказал военный эксперт.

В свою очередь, военный эксперт и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН.ua рассказал, что россияне окружают Бахмут с севера и с юга:

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"С севера это Ягодное, Хромовое. С юга они подошли к Часовому Яру. Они пытаются контролировать дорогу М-03, которая соединяет Бахмут с Константиновкой. Это одна из основных дорог, по которой мы поставляли туда все необходимое для ведения боевых действий. Сейчас ситуация трудная. Есть вероятность того, что будет дан приказ покинуть этот город. Вести там боевые действия с сильно превосходящим количеством врагов нет смысла — мы просто положим жизни наших людей, потеряем оружие и технику. Поэтому надо отходить дальше на запад", — считает эксперт .

Гетьман отметил, что оккупанты рвутся в Константиновку, поскольку им очень нужен большой железнодорожный узел.

"Между Константиновкой и Бахмутом уже построено несколько линий обороны, там находятся взводные, ротные опорные пункты, пункты наблюдения. Если придется уходить из Бахмута, мы не в поле отойдем, а на заранее подготовленные позиции, и будем там держать оборону... Поэтому дальше, если будет вероятность окружения, даже оперативного, нет смысла там оставаться. Но ничего страшного – потом мы этот город вернем", – считает он.