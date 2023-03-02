Воевали "в тепличных условиях": израильский военный эксперт оценил навыки российских командиров

Во время боевых действий в Сирии российская армия получила только опыт проведения карательных операций.

Периодически Россия сменяет командование оккупационной группировки войск в Украине, но это никак не влияет на безуспешный для российской армии ход войны. Офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин объяснил, почему в России не появились командиры, способные эффективно управлять армией.

Свое мнение он выразил в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua.

По его словам, в России таким командирам неоткуда взяться, поскольку они привыкли воевать с противником, не оказывающим особого сопротивления.

“Не нужно быть большим военным гением, чтобы бомбить в Сирии повстанцев, у которых фактически нет систем ПВО. Даже в той же Сирии, несмотря на тепличные условия, у них был опыт только карательных операций”, — подчеркнул Игаль Левин.

Напомним, 11 января 2023 года в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин продержался в должности всего три месяца.

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