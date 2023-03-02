Воювали “в тепличних умовах”: ізраїльський військовий експерт оцінив навички російських командирів

Під час бойових дій у Сирії російська армія здобула лише досвід проведення каральних операцій.

Періодично Росія змінює командування окупаційного угруповання військ в Україні, але це ніяк не впливає на безуспішний для російської армії перебіг війни. Офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО "Українська оборона" Ігаль Левін пояснив, чому в Росії не з’явилися командири, які можуть ефективно керувати армією.

Свою думку він висловив в межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

За його словами, в Росії таким командирам немає звідки взятися, оскільки вони звикли воювати з противником, який не чинить особливого опору.

“Не треба бути великим військовим генієм для того, щоб бомбити в Сирії повстанців, у яких фактично немає систем ППО. Навіть в тій самій Сирії, не дивлячись на тепличні умови, в них був досвід лише каральних операцій”, - наголосив Ігаль Левін.

Нагадаємо, 11 січня 2023 року в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін протримався на посаді лише три місяці.

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