Під час пошуку "диверсантів" у Брянській області "росгвардійці" ледь не потрапили на концерт до Кобзона

Під час зачищення території у Брянській області, де силовики шукають "українських диверсантів", машина "Росгвардії" підірвалася на міні. Інцидент трапився в селі Сушани.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на голову комітету Держдуми з інформаційної політики та ексрадника голови "Росгвардії" Олександра Хінштейна.

За його словами, четверо "росгвардійців" отримали легкі уламкові поранення.

"Під час зачищення території біля с. Сушани на міні підірвалася машина "Росгвардії". Четверо "росгвардійців": троє співробітників брянського СОБР (командир бойового відділення, двоє бійців) та вибухотехнік ОМОН отримали легкі уламкові поранення, їх життю та здоров'ю ніщо не загрожує", - цитують ЗМП посадовця.

Нагадаємо, 2 березня в Росії вранці стався переполох. Там заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Згодом у Мережі з'явилося відео бійців "Російського добровольчого корпусу", які взяли відповідальність на себе.

В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів. Президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів".

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