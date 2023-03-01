Битва за Бахмут: отступать из города нет необходимости — спикер ВСУ

Вооруженные Силы Украины пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что командование не принимало решения об отводе войск из города Бахмута, которое неистово штурмуют опытнейшие наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом со ссылкой на его комментарий сообщает CNN.

"Лишь командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. И тогда соответствующее решение принимается на заседании штаба. Могу сказать, что такого решения сейчас нет", — сказал Череватый.

По его словам, если угроза личному составу будет больше, чем необходимость удержания территории, то отвод войск состоится организованно и без паники.

Кроме того, представитель Восточной группировки Сил обороны отметил, что Бахмут штурмуют опытнейшие наемники так называемой "группы Вагнера", которые воевали в Сирии, Ливии и других "горячих точках".

"Враг бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения Вагнера", — подчеркнул он.

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По информации Сергея Череватого, на Бахмутском направлении враг совершил за сутки 209 обстрелов с применением пушечной артиллерии и реактивных систем залпового огня, из них 85 — непосредственно в районе несокрушимого города. Кроме того, на этом участке фронта произошло 57 боевых столкновений, из которых 25 – в районе самого Бахмута. Оккупанты также нанесли один авиаудар.

Во время боев оккупанты несут огромные потери.

“Мы наносим огромные потери [врагу]. Этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, готовят плацдарм для резервов, которые потом придут и выбросят врага с нашей территории", – сказал Череватый, добавив, что врагу не удается прорвать оборону, зайти в тыл и окружить защитников города.

Напомним, в Бахмуте в Донецкой области ежедневно продолжаются активные боевые действия, в городе все еще остаются около 4500 мирных жителей, среди них — 48 детей.

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