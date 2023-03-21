У Румунії стався сильний землетрус

У Румунії ввечері понеділка, 20 березня, стався сильний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Наголошується, що можливі порушення стиків трубопроводів та тріщини в кам'яних загородженнях. Крім того, можливі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок.

"Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, потужний землетрус стався у Південній Америці. Внаслідок підземних поштовхів в Еквадорі та на півночі Перу загинули щонайменше 13 людей. Рятувальники розпочали пошукову операцію, адже під завалами ще є мешканці.

Читайте також:

Землетруси в Туреччині: влада арештовує недобросовісних забудовників