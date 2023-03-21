Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Румунії стався сильний землетрус

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2335
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Румунії стався сильний землетрус

Фото: Associated Press

Магнітуда підземних поштовхів склала 5,0.

У Румунії ввечері понеділка, 20 березня, стався сильний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Наголошується, що можливі порушення стиків трубопроводів та тріщини в кам'яних загородженнях. Крім того, можливі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок.

"Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, потужний землетрус стався у Південній Америці. Внаслідок підземних поштовхів в Еквадорі та на півночі Перу загинули щонайменше 13 людей. Рятувальники розпочали пошукову операцію, адже під завалами ще є мешканці. 

Читайте також:

Землетруси в Туреччині: влада арештовує недобросовісних забудовників

Землетруси в Туреччині: влада арештовує недобросовісних забудовників

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2335
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація