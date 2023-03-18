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У Бразилії гелікоптер впав просто посеред вулиці – є жертви

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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201
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У Бразилії гелікоптер впав просто посеред вулиці – є жертви

Фото: EPA Images

Гелікоптер, ймовірно, належав компанії авіатаксі.

У п'ятницю, 17 березня, на одній з вулиць Сан-Паулу розбився гелікоптер – відомо про чотирьох загиблих.

Про це пише Xinhua. 

Бразильська пожежна служба повідомила, що гвинтокрил розбився на одній з вулиць Сан-Паулу – найбільшого мегаполіса Південної Америки. 

Пожежна служба, яка є частиною військової поліції штату Сан-Паулу, додала, що внаслідок аварії постраждали дев'ять автомобілів і що вона ще  "очікує додаткової інформації".

За даними місцевих ЗМІ, вертоліт класифікували як Robinson R44 Raven II, імовірно, належав компанії авіатаксі.

Згідно з даними Бразильської асоціації пілотів вертольотів, у Сан-Паулу зареєстровано 411 приватних гелікоптерів із 2200 щоденними рейсами за даними 2021 року.

Нагадаємо, в Індії загинуло щонайменше 10 людей внаслідок обвалу даху холодильного складу.

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Дата публікації
Перегляди
201
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