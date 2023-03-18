У Придністров’ї затримали ще двох людей, причетних до нібито "підготовки теракту" СБУ

У "Придністровській Молдовській Республіці" напередодні заявили про підготовку теракту проти місцевого чиновника.

У невизнаному Придністров’ї заявили про затримання ще двох осіб, нібито причетних до підготовки "теракту" у регіоні.

Про це пише видання Newsmaker.

Так званий генпрокурор невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Анатолій Гурєцкій розповів про затримання ще двох людей родом з Придністров’я, які могли бути причетними до нібито зірваного силовиками регіону "теракту" проти посадовців.

За його словами, ці особи не брали безпосередньої участі у підготовці.

"Теракт" у Придністров’ї

9 березня так званий придністровський "Слідчий комітет" заявив про затримання двох підозрюваних, які нібито планували "теракт" проти керівництва псевдореспубліки начебто за вказівкою Служби безпеки України. У центрі столиці невизнаної республіки місті Тирасполі начебто повинна була вибухнути автівка Land Rover, начинена вибухівкою.

У СБУ цю заяву представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки", як і будь-які інші їхні заяви, просять розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.

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