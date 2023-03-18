"Далі буде гірше": Подоляк про "досягнення" Путіна щодо України

У Зеленського прокоментували "досягнення" Путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція РФ, знищення російської армії та орден на арешт російського диктатора.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент РФ Володимир Путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, "план Путіна" виявився просто "чудовим":

Вигнання Росії з Європи. Остаточне самогубство "руського міру" в Україні. Самодискредитація та знищення російської армії. Економічна ізоляція.

"І, нарешті, ордер на арешт (Путіна) як особиста "винагорода". Сильно. Все буде ще гірше для Росії..." - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду означає початок кінця РФ у нинішньому вигляді на світовій арені.

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