"Далі буде гірше": Подоляк про "досягнення" Путіна щодо України

У Зеленського прокоментували "досягнення" Путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція РФ, знищення російської армії та орден на арешт російського диктатора.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент РФ Володимир Путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт.
Про це Подоляк написав у своєму Twitter.
За його словами, "план Путіна" виявився просто "чудовим":
- Вигнання Росії з Європи.
- Остаточне самогубство "руського міру" в Україні.
- Самодискредитація та знищення російської армії.
- Економічна ізоляція.
"І, нарешті, ордер на арешт (Путіна) як особиста "винагорода". Сильно. Все буде ще гірше для Росії..." - наголосив Подоляк.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду означає початок кінця РФ у нинішньому вигляді на світовій арені.
Читайте також:
- Дозвіл на арешт Путіна: соцмережі вибухнули мемами
- "Це лише початок" – Боррель прокоментував орден на арешт Володимира Путіна
- "Це виправдано": Байден висловився про ордер на арешт Путіна