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"Далі буде гірше": Подоляк про "досягнення" Путіна щодо України

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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1032
Час на прочитання
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"Далі буде гірше": Подоляк про "досягнення" Путіна щодо України

Фото: Getty Images

У Зеленського прокоментували "досягнення" Путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція РФ, знищення російської армії та орден на арешт російського диктатора.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент РФ Володимир Путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, "план Путіна" виявився просто "чудовим":

  1. Вигнання Росії з Європи.
  2. Остаточне самогубство "руського міру" в Україні.
  3. Самодискредитація та знищення російської армії.
  4. Економічна ізоляція.

"І, нарешті, ордер на арешт (Путіна) як особиста "винагорода". Сильно. Все буде ще гірше для Росії..." - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду означає початок кінця РФ у нинішньому вигляді на світовій арені.

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Дата публікації
Перегляди
1032
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