В Румынии произошло сильное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,0.
В Румынии вечером понедельника, 20 марта, произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,0 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Отмечается, что возможны нарушения стыков трубопроводов и трещин в каменных заграждениях. Кроме того, возможны случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек.
"Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Многие люди с усилием держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей", — говорится в сообщении.
Напомним, мощное землетрясение произошло в Южной Америке. В результате подземных толчков в Эквадоре и на севере Перу погибли по меньшей мере 13 человек. Спасатели начали поисковую операцию, ведь под завалами еще есть жители.
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