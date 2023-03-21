В Румынии произошло сильное землетрясение

В Румынии вечером понедельника, 20 марта, произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что возможны нарушения стыков трубопроводов и трещин в каменных заграждениях. Кроме того, возможны случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек.

"Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Многие люди с усилием держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей", — говорится в сообщении.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Южной Америке. В результате подземных толчков в Эквадоре и на севере Перу погибли по меньшей мере 13 человек. Спасатели начали поисковую операцию, ведь под завалами еще есть жители.

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