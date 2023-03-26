Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракета, надрукована на 3D-принтері, піднялася в небо (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
788
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракета, надрукована на 3D-принтері, піднялася в небо (відео)

Фото: скриншот з відео

Близько 85% ракети було виготовлено з використанням технологій 3D-друку.

У США ракета Terran-1, яку майже повністю надрукували на 3D-принтері, залишила свій стартовий майданчик на мисі Канаверал у Флориді, у середу, 22 березня. Висота ракети становить 34 метри.    

Про це пише BBC.

Каліфорнійська компанія "Relativity Space", яка створювала ракету Terran-1, розробила власні машини для виготовлення як великих, так і дрібних деталей.

Відомо, що перший ступінь – нижня частина ракети, перебувала у стані горіння трохи понад дві із половиною хвилини. Попри те, що політ не був до кінця завершений, він є значним досягненням для Relativity Space. Збій під час першого польоту трапляється часто, проте  компанія отримає велику кількість даних для майбутніх запусків.

"Це найбільший доказ нашого нового підходу до адитивного виробництва", - заявила компанія.

Основною метою запуску було те, щоб пройти Max-Q – момент початку запуску, коли аеродинамічний тиск та інші сили на транспортному засобі максимальні. Проходження цієї позначки підтвердило цілісність надрукованих на 3D-принтері компонентів ракети.

Запуск надрукованої ракети заслуговує на увагу також тим, що в якості палива використовувався рідкий метан.

За словами розробників, ракета Terran-1 мала трохи більше 3000 окремих частин і з часом це число може зменшитися до 1000.

Компанія також розробляє більш потужну ракету Terran-R, яка буде здатна піднімати 20 тонн на таку ж висоту, також планується, що ракета буде багаторазовою.

Нагадаємо, у світі може утворитися новий океан – дослідники назвали, де саме.

Читайте також:

Рідкісне явище: вченні помітили величезний астероїд над Ла-Маншем

Рідкісне явище: вченні помітили величезний астероїд над Ла-Маншем

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
788
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація