Ракета, надрукована на 3D-принтері, піднялася в небо (відео)

Близько 85% ракети було виготовлено з використанням технологій 3D-друку.
У США ракета Terran-1, яку майже повністю надрукували на 3D-принтері, залишила свій стартовий майданчик на мисі Канаверал у Флориді, у середу, 22 березня. Висота ракети становить 34 метри.
Про це пише BBC.
Каліфорнійська компанія "Relativity Space", яка створювала ракету Terran-1, розробила власні машини для виготовлення як великих, так і дрібних деталей.
Відомо, що перший ступінь – нижня частина ракети, перебувала у стані горіння трохи понад дві із половиною хвилини. Попри те, що політ не був до кінця завершений, він є значним досягненням для Relativity Space. Збій під час першого польоту трапляється часто, проте компанія отримає велику кількість даних для майбутніх запусків.
"Це найбільший доказ нашого нового підходу до адитивного виробництва", - заявила компанія.
Terran 1’s 9 Aeon engines in flight is a beautiful sight! pic.twitter.com/QUz899QAh7— Primal Space (@thePrimalSpace) March 23, 2023
Основною метою запуску було те, щоб пройти Max-Q – момент початку запуску, коли аеродинамічний тиск та інші сили на транспортному засобі максимальні. Проходження цієї позначки підтвердило цілісність надрукованих на 3D-принтері компонентів ракети.
Запуск надрукованої ракети заслуговує на увагу також тим, що в якості палива використовувався рідкий метан.
За словами розробників, ракета Terran-1 мала трохи більше 3000 окремих частин і з часом це число може зменшитися до 1000.
Компанія також розробляє більш потужну ракету Terran-R, яка буде здатна піднімати 20 тонн на таку ж висоту, також планується, що ракета буде багаторазовою.
Нагадаємо, у світі може утворитися новий океан – дослідники назвали, де саме.
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