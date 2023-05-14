Взбешенные оккупанты усилили террор на Луганщине — ОВА

Российские захватчики продолжают террор местного населения в Луганской области. В Троицкой громаде оккупанты установили срок – получить российский паспорт до 24 мая. Иначе угрожают увольнением.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Без паспорта РФ местные не могут даже попасть к врачу, также прекратили начисление льгот. Не действует даже паспорт так называемой "ЛНР".

"Если раньше телефоны проверяли выборочно на улицах, то с недавних пор этот беспорядок устраивают на рабочих местах – ищут любую причину для обвинения в шпионаже. Громадой ездят передвижные пункты так сказать "мрэо" – заставляют менять автомобильные номера на российские. Тотальное давление", – рассказал Лысогор.

Напомним, партизаны "АТЕШ" ведут разведку в Луганской области и снижают военный потенциал России (фото).

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