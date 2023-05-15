В Полтавской области во время рыбалки погибли отец и сын

Об исчезновении двух человек – отца и сына – спасателям 11 мая сообщили их родственники

На Полтавщине в Решетиловской общине из реки достали тело мужчины, которого разыскивали несколько дней. Он вместе с отцом 11 мая пошел на рыбалку. Его нашли в тот же день.

Об этом "Общественному" сообщил представитель спасателей региона Виталий Шкаревский.

Об исчезновении двух мужчин сообщили их родственники. После того, как отец и сын ушли на рыбалку, с ними исчезла связь. Мужчины находились на реке Псел в селе Сухорабовка. Тело отца обнаружили еще 11 мая.

"Там такая местность, что много рыбаков находится. Их опрашивали, что произошло, никто не знает. Там есть ГЭС. Приняли решение поднять шлюзы, чтобы немного вода спала. Три отделения водолазов работали на месте, также привлекались местные рыбаки на лодках. Приблизительно за 300 метров от того места, где они рыбачили, нашли это тело", — рассказал спасатель.

Окончательную причину гибели будут выяснять судмедэксперты.

Напомним , в Житомирской области во время самовольной рубки дерева в лесу погиб местный житель. На мужчину упало дерево, а верхушкой кроны нанесло ему травмы, несовместимые с жизнью.

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