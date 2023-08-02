Путин поедет в Турцию после разговора с Эрдоганом: будут говорить о зерне

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет прилагать усилия для продления "зернового соглашения".

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган договорились о визите диктатора в Анкару.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор 2 августа, во время которого договорились о визите президента России в Турцию.

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Кроме того, турецкий лидер в разговоре с российским диктатором отметил важность избегания эскалации в войне против Украины и важность "зернового соглашения", которое Эрдоган рассматривает как "мост мира".

Издание также информирует, что президент Турции указал – длительное бездействие Черноморской инициативы не отвечает ничьим интересам, и самый большой ущерб терпят страны с низким уровнем дохода, которые нуждаются в зерне. По словам Эрдогана, цены на зерно, которые в течение действия "зернового соглашения" снизились на 23%, за последние две недели выросли на 15%.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет прилагать усилия для продления "зернового соглашения".

По информации турецких СМИ, "зерновое соглашение" будет в повестке дня во время встречи Эрдогана с Путиным.

Выход России из "зернового соглашения"

После того, как Россия 17 июля заявила о своем выходе из Черноморской зерновой инициативы, Эрдоган сказал, что поговорит с Путиным о зерновом соглашении во время визита последнего в Анкару в августе. Турецкий лидер выражал надежду, что президент РФ все же хочет продления соглашения.

Западные СМИ информировали, что Путин избегает попыток Эрдогана провести переговоры о возвращении РФ к "зерновому соглашению".

30 июля президент России анонсировал телефонный разговор с турецким коллегой и последующую встречу с ним.

Накануне США в ООН сообщили, что получили информацию о стремлении России возобновить переговоры о возвращении к "зерновому соглашению".

Заметим, пока "зерновое соглашение" не работает, в МИД Украины сообщили о соглашении с Хорватией по использованию ее портов для экспорта зерна.

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