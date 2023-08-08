Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги для України - Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів США вже у вівторок.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні особи США.

Повідомляється що цим пакетом допомоги адміністрація Байдена починає розподіляти кошти в розмірі 6,2 мільярда доларів, виявлені після бухгалтерської помилки Пентагону, яка переоцінила допомогу Україні.

У травні Пентагон оголосив, що помилково присвоїв американській зброї, надісланій до Києва, вартість, вищу за гарантовану, коли персонал використав "вартість заміни" замість "знеціненої вартості", щоб звести в таблицю боєприпаси, ракети та інше обладнання, яке було надіслане до України.

Видання зазначає, що Україна отримає зброю, яку можна доставити зі складів США протягом кількох днів або тижнів, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу проти російських загарбників.

Початок використання цих виявлених коштів має важливе значення, оскільки вони являють собою останній із раніше дозволених Конгресом 25,5 мільярдів доларів Президентського розпорядження (PDA), які адміністрація може використати для доставки зброї зі запасів США у випадку надзвичайної ситуації, заявили офіційні особи США.

Очікуване у вівторок оголошення про пакет допомоги на 200 мільйонів доларів США стане першим траншем із помилково непередбачених надходжень у розмірі 6,2 мільярда доларів.

Пакет допомоги міститиме обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, гармати, боєприпаси, ракети для системи Patriot, ракети для HIMARS та протитанкові ракети Javelin.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує звернутись з запит том до Конгресу щодо збільшення фінансування України. Зайти може бути розглянутий конгресменами цієї осені.

Крім того, ми раніше інформували, що першу партію американських танків Abrams, які США надають Україні, вихідними було схвалено до відправлення. Танки прибудуть до України на початку осені.

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