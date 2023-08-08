Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи для Украины — Reuters

Администрация Байдена начинает распределять средства в размере 6,2 миллиарда долларов, обнаруженные после бухгалтерской ошибки Пентагона.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявит о предоставлении Украине нового оружия на сумму 200 миллионов долларов США уже во вторник.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.

Сообщается, что этим пакетом помощи администрация Байдена начинает распределять средства в размере 6,2 миллиарда долларов, выявленные после бухгалтерской ошибки Пентагона, переоценившей помощь Украине.

В мае Пентагон объявил, что ошибочно присвоил американскому оружию, присланному в Киев, стоимость выше гарантированной, когда персонал использовал "стоимость замены" вместо "обесцененной стоимости", чтобы возвести в таблицу боеприпасы, ракеты и другое оборудование, которое было направлено в Украину. .

Издание отмечает, что Украина получит оружие, которое можно доставить со складов США в течение нескольких дней или недель, чтобы оно могло продолжать свою борьбу против российских захватчиков.

Начало использования этих выявленных средств имеет важное значение, поскольку они представляют собой последний из ранее разрешенных Конгрессом 25,5 миллиарда долларов Президентского распоряжения (PDA), которые администрация может использовать для доставки оружия из запасов США в случае чрезвычайной ситуации, заявили официальные лица США.

Ожидаемое во вторник объявление о пакете помощи на 200 миллионов долларов США станет первым траншем из ошибочно непредвиденных поступлений в размере 6,2 миллиарда долларов.

Пакет помощи будет содержать оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки, боеприпасы, ракеты для системы Patriot, ракеты для HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует обратиться с запросом тома в Конгресс об увеличении финансирования Украины. Зайти может быть рассмотрен конгрессменами этой осенью.

Кроме того, мы ранее информировали, что первая партия американских танков Abrams, предоставляемых США Украине, выходными была одобрена к отправке. Танки прибудут в Украину в начале осени.

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