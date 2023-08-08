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Обстрел Покровска: количество погибших возросло до 7 человек

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Обстрел Покровска: количество погибших возросло до 7 человек

Ракетный удар РФ по центру Покровска. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Известно, что ранения получили 27 человек.

Число погибших в результате террористического ракетного обстрела Покровска в Донецкой области возросло до семи человек.

Об этом заявил начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Общественное.

"Известно о семи погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое — в тяжелом состоянии, их направили в Днепр", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МВД сообщало о 5 погибших и 31 травмированном в Покровске в результате рекетной атаки РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной террористической атаке России в Покровске.

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Дата публикации
Просмотры
222
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