Обстріл Покровська: кількість загиблих зросла до 7 осіб

Кількість загиблих в результаті терористичного ракетного обстрілу Покровська, що у Донецькій області, зросла до семи осіб.

Про це заявив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк, інформує Суспільне.

"Відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє — у важкому стані, їх направили до Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МВС повідомляло про 5 загиблих та 31 травмованого у Покровську внаслідок рекетної атаки РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову терористичну атаку Росії у Покровську.

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