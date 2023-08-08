Байден запросит у Конгресса увеличение финансирования для Украины — CNN

В настоящее время в администрации Байдена работают над соответствующими документами.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует обратиться с запросом тома в Конгресс об увеличении финансирования Украины. Зайти может быть рассмотрен конгрессменами этой осенью.

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Об этом сообщил глава отдела закупок армии США Дуглас Буш, информирует CNN.

Чиновник сообщил, что в настоящее время в администрации Байдена работают над соответствующими документами для представления на рассмотрение Конгресса. Буш уточнил, что детали документа будут определяться в Управлении бюджета США.

"Но я думаю, что у нас будут очень веские аргументы, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", — рассказал Буш.

Журналисты издания предполагают, что ранее у Байдена не планировали увеличивать финансирование Украины, потому что дефицита пока нет, поскольку ранее Пентагон переоценил сумму в 6,2 миллиарда долларов, потраченную на вооружение для Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что первая партия американских танков Abrams, которые США предоставляют Украине, выходными была одобрена к отправке. Танки прибудут в Украину в начале осени.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, что предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

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