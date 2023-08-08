Байден запросить у Конгресу збільшення фінансування для України - CNN

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує звернутись з запит том до Конгресу щодо збільшення фінансування України. Зайти може бути розглянутий конгресменами цієї осені.

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Про це повідомив голова відділу закупівель армії США Дуглас Буш, інформує CNN.

Чиновник повідомив, що наразі в адміністрації Байдена працюють над відповідними документами для представлення на розгляд Конгресу. Буш уточнив, що деталі документа будуть визначати в Управління бюджету США.

"Але я думаю, що у нас будуть дуже вагомі аргументи, і ми сподіваємося отримати підтримку Конгресу для подальшого фінансування — зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів та закупівель боєприпасів для підтримки України", - розповів Буш.

Журналісти видання припускають, що раніше у Байдена не планували збільшувати фінансування України, тому що дефіциту наразі нема, оскільки раніше Пентагон переоцінив суму на 6,2 мільярда доларів, витрачену на озброєння для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу партію американських танків Abrams, які США надають Україні, вихідними було схвалено до відправлення. Танки прибудуть до України на початку осені.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна розпочала переговори із США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, що передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

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