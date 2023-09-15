Корабль "Минск" и подлодка в Севастополе – разрушены: британская разведка

Кроме того, сложная задача по вывозу обломков поврежденных судов из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы.

Во время атаки по судостроительному заводу в Севастополе российский корабль "Минск" был функционально разрушен, а подлодка "Ростов-на-Дону" получила катастрофические повреждения.

Такую оценку дало Минобороны Великобритании в сообщении 15 сентября.

В ведомстве напомнили, что 13 сентября несколько ракет попали по судостроительному заводу "Севморзавод" в оккупированном Севастополе на территории военно-морской базы Черноморского флота России. Во время атаки были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Они проходили техническое обслуживание в сухих доках.

В каком состоянии корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"

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Британская разведка со ссылкой на данные из открытых источников считает, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов-на-Дону", вероятно, получила катастрофические повреждения.

"Любые попытки вернуть подлодку в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов", — отметили в Минобороны Британии.

Поврежденный российский корабль "Минск"/Коллаж ТСН.ua

Проблемы у Черноморского флота РФ

Там также заявили о реальной вероятности, что сложная задача по вывозу обломков поврежденных судов из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Таким образом, перед Черноморским флотом РФ встанет серьезная проблема поддержки своего технического обслуживания.

"Потеря "Ростова" лишает ЧФ одной из четырех подлодок, способных нести крылатые ракеты, сыгравшие важную роль в нанесении ударов по Украине и направлении российской силы через Черное море и Восточное Средиземноморье", – говорится в заявлении британской разведки.

Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российский корабль "Минск" больше не сможет полноценно выполнять свои функции. Оккупанты не способны восстановить и этот корабль, и подлодку.

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