ЄС визнав Twitter найбільшим джерелом російської пропаганди

Російська дезінформація особливо актуальна перед виборами у Словаччині.

Платформу американського мільярдера Ілона Маска Twitter визнали найбільшим ринком збуту дезінформації.

Про це пише Bloomberg.

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова розповіла, що платформи повинні активізувати боротьбу з роспропагандою перед національними та європейськими виборами наступного року.

"Це широкомасштабна зброя масових маніпуляцій, спрямована на росіян, європейців та інші країни світу", - сказала вона.

Також за її словами, багато платформ погодилися добровільно прийняти кодекс поведінки, який встановлює стандарти боротьби з дезінформацією. Twitter, який не підпадає під кодекс, має найбільшу кількість неправдивих або дезінформаційних постів.

Прикметно, що російська дезінформація особливо актуальна перед виборами у Словаччині.

"Словаччина є сприятливим середовищем для прокремлівських, проросійських наративів. Подібна ситуація існує і в Україні, де російська війна стала лінією розколу", - сказала Юсова.

Зокрема, ЄС для боротьби з цим явищем вводить новий закон, який регулює контент на платформах під назвою"Закон про цифрові послуги".

Нагадаємо, росіяни готують чергову ІПСО, базою для якої буде наратив про “гігантські” втрати Сил оборони України під час наступу.

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