В ЄС виявили, що політика Маска щодо Twitter сприяла поширенню роспропаганди — WP

Після того, як мільярдер Ілон Маск взявся керувати соцмережею Twitter, він запровадив низку скандальних змін, які допомогли російській пропаганді поширюватися в ЄС.

Згідно з дослідженням, оприлюдненим цього тижня Європейською комісією, соцмережа X (раніше Twitter) Ілона Маска відіграла важливу роль у розвитку російської пропаганди щодо України після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише The Washington Post.

Дослідження показало, що, незважаючи на добровільні зобов’язання найбільших соціальних мереж вжити заходів проти російської пропаганди, російська дезінформація проти України процвітала.

Протягом 2022 року аудиторія та охоплення пов’язаних із Кремлем облікових записів у соціальних мережах суттєво зросла по всій Європі, особливо у першій половині 2023 року, зокрема, через розвалені стандарти безпеки Twitter, яким взявся керувати Ілон Маск.

Він вилучив свою соціальну медіа-платформу з добровільного кодексу поведінки для боротьби з дезінформацією, який широко поширювався в червні 2022 року, а також пом’якшив правила щодо вмісту та скоротив персонал правоохоронних органів.

За правління Маска компанія відмовилася від ярликів на медіа, які вона прикріплювала до контрольованих Кремлем акаунтів. Пропагандисти також заплатили за програму перевірки блакитних позначок платформи, щоб зробити свої публікації офіційними і помітнішими.

Це сталося попри те, що ЄС застосував агресивний регуляторний підхід до дезінформації РФ. Закон ЄС про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних медіа 25 серпня, вимагає від них оцінювати ризик неправдивої інформації, не допускати просування найгіршої інформації за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту. Крім того, європейські санкції проти російських державних ЗМІ спонукали YouTube та інші платформи заборонити канали на кшталт RT.

Зазначається, що дослідження ЄС є найяскравішим свідченням того, що законодавчі та добровільні заходи не дають результатів навіть після того, як у червні єврокомісар попередив X (Twitter) про можливі штрафи.

Нагадаємо, компанія X (колишня Twitter) повертає платну політичну рекламу. Раніше подібний контент був заборонений.

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