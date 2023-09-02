У "Дії" з'являться 4 нові послуги: що відомо

Послуги запрацюють уже незабаром.
На порталі "Дія" від 4 вересня запрацюють чотири нові послуги.
Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо".
За його словами, серед нових послуг будуть такі:
- допомога при всиновленні дитини
- допомога з доглядом за хворою дитиною
- допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю
- допомога на дитину одинокій матері або батьку.
"Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі "Дія"", - мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, що до Дня знань в Україні запрацював новий освітній мобільний додаток для дітей, батьків та вчителів – "Мрія".
Читайте також: