У "Дії" з'являться 4 нові послуги: що відомо

На порталі "Дія" від 4 вересня запрацюють чотири нові послуги.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо".

За його словами, серед нових послуг будуть такі:

допомога при всиновленні дитини

допомога з доглядом за хворою дитиною

допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

"Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі "Дія"", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що до Дня знань в Україні запрацював новий освітній мобільний додаток для дітей, батьків та вчителів – "Мрія".

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