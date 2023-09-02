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В "Дие" появятся 4 новых услуги: что известно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В "Дие" появятся 4 новых услуги: что известно

У "Действия" появляется 4 новых услуги / Фото: Министерство цифровой трансформации

Услуги заработают уже скоро.

На портале "Дия" от 4 сентября заработают четыре новых услуги.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по цифровизации Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио".

По его словам, среди новых услуг будут следующие:

  • помощь при усыновлении ребенка
  • помощь с уходом за больным ребенком
  • помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

"Скоро люди, которые, например, решили усыновить ребенка, не должны идти лично в Службу по делам детей, вместо этого смогут начать этот путь на портале "Действие"", — говорится в сообщении.

Напомним, что ко Дню знаний в Украине заработало новое образовательное мобильное приложение для детей, родителей и учителей — "Мрия".

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Дата публикации
Просмотры
447
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