В "Дие" появятся 4 новых услуги: что известно

Услуги заработают уже скоро.
На портале "Дия" от 4 сентября заработают четыре новых услуги.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по цифровизации Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио".
По его словам, среди новых услуг будут следующие:
- помощь при усыновлении ребенка
- помощь с уходом за больным ребенком
- помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу.
"Скоро люди, которые, например, решили усыновить ребенка, не должны идти лично в Службу по делам детей, вместо этого смогут начать этот путь на портале "Действие"", — говорится в сообщении.
Напомним, что ко Дню знаний в Украине заработало новое образовательное мобильное приложение для детей, родителей и учителей — "Мрия".
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