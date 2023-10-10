СБУ пропонує Раді розширити підстави для заборони МП

СБУ надіслала листа до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики.

Керівництво Служби безпеки України ініціювало розширити список підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Про це пише LIGA.net.

Зазначається, що у листі від 28 вересня голови СБУ Василя Малюка до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики йдеться, що службою "розроблено пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації".

"СБУ пропонує розширити перелік передбачених законом підстав для винесення судової заборони на діяльність на території України релігійних організацій", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Ракетні удари по Ізраїлю: Ігнат порівняв їх з атаками РФ на Україну

У листі наголошують, що діяльність Російської православної церкви (РПЦ) на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, реалізацію геноцидної політики РФ і депортацію українців.

"РПЦ не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику Росії через наявні у них засоби влади і впливу", – наголошується в листі.

Зокрема, СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України

Разом з тим, йдеться в документі, УПЦ Московського патріархату згідно з висновком експертизи є "структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності та перебуває стосовно РПЦ у відносинах підпорядкування".

Раніше депутати зібрали кілька сотень голосів за внесення до зали на голосування заборони церкви Московського патріархату.

Читайте також: