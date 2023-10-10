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СБУ предлагает Раде расширить основания для запрета МП

СБУ предлагает Раде расширить основания для запрета МП

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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СБУ предлагает Раде расширить основания для запрета МП

СБУ объявила о подозрении клирику УПЦ МП

СБУ направила письмо в комитет Совета по гуманитарной и информационной политике.

Руководство Службы безопасности Украины инициировало расширить список оснований для запрещения религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрещения УПЦ Московского патриархата.

Об этом пишет LIGA.net.

Отмечается, что в письме от 28 сентября главы СБУ Василия Малюка в комитет Совета по гуманитарной и информационной политике говорится, что службой "разработаны предложения в форме проекта закона Украины о внесении изменения в статью 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях".

"СБУ предлагает расширить перечень предусмотренных законом оснований для вынесения судебного запрета на деятельность на территории Украины религиозных организаций", – говорится в сообщении.

В письме отмечают, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.

"РПЦ не отделена от российского государства, а его руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России из-за имеющихся у них средств власти и влияния", — отмечается в письме.

В частности, СБУ предлагает добавить в законодательство возможность по решению суда прекратить деятельность религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Вместе с тем, говорится в документе, УПЦ Московского патриархата согласно заключению экспертизы является "структурным подразделением РПЦ, обладающим отдельными правами самостоятельного образования без собственной канонической субъектности и находящейся в отношении РПЦ в отношениях подчинения".

Ранее депутаты собрали несколько сотен голосов за внесение в зал на голосование запрещения церкви Московского патриархата.

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Дата публикации
Просмотры
797
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