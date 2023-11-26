У Раді хочуть зірвати законопроєкт про заборону УПЦ МП

У Верховній Раді збирають підписи до спікера Руслана Стефанчука щодо необхідності відправити затверджений в першому читанні законопроєкт "про заборону УПЦ МП" до Венеційської комісії.

Про це пише LB.ua.

Зазначається, що в такий спосіб опоненти закону сподіваються зірвати його подальше просування.

Як йдеться в самому документі, законопроєкт про заборону УПЦ МП нібито порушує права людини і переслідування громадян за релігійною ознакою.

"Спочатку один із керівників "СН" напряму звернувся до спікера Стефанчука з відповідним проханням. Відповідно до норм Регламенту, здійснити таке подання на "Венеційку" може тільки очільник ВР. Важливо, що це не є його обов’язком (незалежно від того, скільки депутатів про таке просять), але правом", - мовиться у повідомленні.

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Попри спроби, спікер уряду Руслан Стефанчук відмовився від такого розвитку подій. Відтак ініціатори процесу почали "збір" підписів, розраховуючи в такий спосіб вчинити політичний тиск.

Станом на минулий четвер, звернення підписали 46 народних депутатів.

"Більша частина прізвищ – цілком прогнозовані:"православний бодібілдер" Артем Дмитрук, диякон УПЦ МП Артем Культенко, одіозні "слуги" Максим Бужанский та Євген Брагар (відомий тим, що пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги). Чи колишні представники ОПЗЖ Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Олександр Качний тощо", - вказано в повідомленні.

При цьому, майже всі підписанти не голосували за ухвалення закону в першому читанні. До того – не підписували з проханням винести його в зал.

Заборона УПЦ МП: що відомо

Керівництво Служби безпеки України ініціювало розширити список підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

З огляду на це, у кількох областях окремо заборонили діяльність УПЦ МП. Так, відповідне рішення було ухвалено в Закарпатській області. Там заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресоркою Росією. Заборона стосується й інших громадських організацій, що мають стосунок до Кремля.

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