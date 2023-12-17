БПЛА атаковали в России военный аэродром, где дислоцируются фронтовые бомбардировщики — росСМИ

Ночью 17 декабря неизвестные беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным росСМИ, БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Astra.

По предварительным данным, беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром.

Губернатор региона сообщил, что якобы "большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет".

Согласно данным, приводимым росСМИ, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Как ранее сообщалось, в Минобороны РФ обвинили Украину в атаке на Россию.

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