БПЛА атаковали в России военный аэродром, где дислоцируются фронтовые бомбардировщики — росСМИ

На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Ночью 17 декабря неизвестные беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным росСМИ, БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Astra.
По предварительным данным, беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром.
Губернатор региона сообщил, что якобы "большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет".
Согласно данным, приводимым росСМИ, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Как ранее сообщалось, в Минобороны РФ обвинили Украину в атаке на Россию.
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