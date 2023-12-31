Якому знаку зодіаку пощастить 1 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 1 січня?

День, коли потужний приплив сил дасть змогу розпочати здійснення будь-яких планів – навіть тих, які на перший погляд здаються фантастичними. Як цілі, потрібно вибирати лише дуже важливі справи, які мають призвести до серйозних змін у кар'єрі, фінансах та особистому житті – навіть мрії в цей час стануть реальністю, тому "зазіхати" на звершення необхідно максимально. Головне – відкинути сумніви, які часто супроводжують наше життя і діяльність, та діяти сміливо і швидко.

Терези

Терези саме цього дня можуть дізнатися про несподіваний прибуток, що стане для них своєрідним сюрпризом "під ялинку". Варіанти тут можливі найрізноманітніші: цінний – зокрема і фінансовий – подарунок, підвищення зарплатні, виплата старого гонорару, повернення боргу, про який вони вже встигли забути. Зірки радять їм добре подумати про те, на що витратити несподівані гроші – цілком можливо, їх потрібно вкласти в якусь справу, яка згодом теж приноситиме прибуток.

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