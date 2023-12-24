В Європі затримали ісламістів, які могли готувати теракти на Різдво

Поліція арештувала кількох осіб, яких підозрюють у підготовці до терактів.

В Австрії та Німеччині поліція арештувала кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Про це пишуть німецькі видання DPA та Bild.

За даними ЗМІ, угруповання, яке планувало теракти, може бути пов’язане з терористичною організацією "Ісламська держава Хорасан", яка виникла 2014 року та є близькою до "Талібану".

У Німеччині та Австрії публічно не коментували ситуацію, але поліція Відня в суботу попередила про "підвищений ризик" під час різдвяних свят через підвищення рівня терористичної небезпеки.

"У зв'язку з тим, що терористи по всій Європі закликають до нападів на християнські заходи в цьому контексті – особливо 24 грудня – органи безпеки посилили відповідні захисні заходи в громадських місцях Відня і федеральних земель", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня спецслужби Німеччини попередили про ризик терактів у країні.

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