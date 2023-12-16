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У Донецьку "приліт" по військовій базі окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
667
Час на прочитання
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У Донецьку "приліт" по військовій базі окупантів – відео

Пожежа у Донецьку після "прильоту" по військовій базі окупантів / Фото: скриншот

У Донецьку спалахнула пожежа на військовій базі росіян.

У Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька вдень 16 грудня стався "приліт" по військовій базі окупантів.

Про це повідомив блогер Денис Казанський. 

Як пишуть місцеві пабліки, після удару почалася сильна пожежа, у небі видніються стовпи чорного диму.

Нагадаємо, у Таганрозі пролунали потужні вибухи – окупанти підняли гелікоптери (фото).

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Дата публікації
Перегляди
667
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