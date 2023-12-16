У Донецьку "приліт" по військовій базі окупантів – відео

У Донецьку спалахнула пожежа на військовій базі росіян.
У Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька вдень 16 грудня стався "приліт" по військовій базі окупантів.
Про це повідомив блогер Денис Казанський.
Як пишуть місцеві пабліки, після удару почалася сильна пожежа, у небі видніються стовпи чорного диму.
Нагадаємо, у Таганрозі пролунали потужні вибухи – окупанти підняли гелікоптери (фото).
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