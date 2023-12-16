В Донецке "прилет" по военной базе оккупантов — видео

В Донецке вспыхнул пожар на военной базе россиян.
В Буденовском районе временно оккупированного Донецка днем 16 декабря произошел "прилет" по военной базе оккупантов.
Об этом сообщил блоггер Денис Казанский.
Как пишут местные паблики, после удара начался сильный пожар, в небе виднеются столбы чёрного дыма.
Напомним, в Таганроге раздались мощные взрывы – оккупанты подняли вертолеты (фото).
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