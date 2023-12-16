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В Донецке "прилет" по военной базе оккупантов — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
667
Время на прочтение
1 мин
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В Донецке "прилет" по военной базе оккупантов — видео

Пожар в Донецке после "прилета" по военной базе окупантов/Фото: скриншот

В Донецке вспыхнул пожар на военной базе россиян.

В Буденовском районе временно оккупированного Донецка днем 16 декабря произошел "прилет" по военной базе оккупантов.

Об этом сообщил блоггер Денис Казанский.

Как пишут местные паблики, после удара начался сильный пожар, в небе виднеются столбы чёрного дыма.

Напомним, в Таганроге раздались мощные взрывы – оккупанты подняли вертолеты (фото).

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Дата публикации
Просмотры
667
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