"Ростову приготуватися": Братчук про ймовірні місця нової "бавовни" в РФ

На думку Братчука, одне з головних досягнень цього року – те, що війну вдалося перевести на територію Росії.

Масштабна "бавовна" у російському Бєлгороді, яка сталася 30 грудня, свідчить про те, що російська ППО – дірява, тому іншим містам РФ потрібно готуватися до подібних випадків.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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"Виявляється, що хвалена "аналогів немає" (російська. – Ред.) система протиповітряної оборони не працює. І аналоги їй є, і є боєприпаси, які можуть пролітати і знищувати військові об’єкти. І Росія, вільно чи мимоволі, але визнала, що всі важкі наслідки для Бєлгорода – результат їхньої роботи", – сказав він.

Братчук зауважив, що якби РФ не вчинила агресію проти України, то не було б і "бавовни" у російських містах, зокрема у тому ж Бєлгороді. На думку спікера, "доля" Бєлгорода може спіткати й інші міста країни-агресорки.

"Те, що в Ростові-на-Дону вивішують банери на стадіонах на підтримку Бєлгорода, думаю, що Ростову варто приготуватися, там розташований аеродром, з якого злітають бомбардувальники, які намагаються бомбардувати наші міста й населені пункти", – сказав він.

За словами Братчука, тепер всім зрозуміло, що російська ППО далеко не така потужна, як про неї заявляли.

"І в Криму, і тепер уже й на території Росії, вона пробивається, вона пробита і, як кажуть, далі буде. Тому що одне з головних досягнень цього року – те, що нам вдалося перевести війну на територію Росії, звідки вона до нас і прийшла", – підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, що 30 грудня у Бєлгороді сталася масштабна "бавовна". За інформацією українських ЗМІ, Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах.

У Міноборони країни-агресорки заверещали, що удар по Бєлгороду нібито було завдано двома ракетами "Вільха" та реактивними снарядами РСЗВ Vampire. Водночас там визнали, що руйнування і жертви були викликані не через пряме влучання, а унаслідок падіння уламків збитих ракет та реактивних снарядів.

Російський губернатор Бєлгородської області прозвітував, що кількість загиблих через обстріл Бєлгорода на ранок 31 грудня збільшилася до 24 осіб.

Україна свою причетність до удару не підтвердила і не спростувала.

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