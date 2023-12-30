У Міноборони РФ назвали причину вибухів у Бєлгороді: спрацювала ППО

Вибухи у російському місті Бєлгород, які пролунали у суботу, 30 грудня, та викликали руйнування, у Міноборони держави-агресорки пояснили падінням уламків збитих українських ракет та реактивних снарядів.

В офіційному повідомленні військового відомства РФ підтвердили, що мешканці міста постраждали внаслідок роботи російської ППО, яка, ймовірно, збила деякі ракети, націлені на військові об’єкти на території Бєлгородської області.

За словами речників Міноборони РФ, Сили оборони України нібито завдали удару ракетами “Вільха” та реактивними снарядами “Vampire” чеського виробництва.

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“Засобами ППО ракети "Вільха" та більшість реактивних снарядів РСЗВ «Vampire» було перехоплено. Декілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет “Вільха” потрапили по місту Бєлгород”, - йдеться у повідомленні.

У військовому відомстві держави-агресорки повідомили про 14 загиблих та 108 постраждалих внаслідок непрофесійних дій російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше в українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Бєлгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

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