Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі пролунав вибух — ЗМІ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
4394
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі пролунав вибух — ЗМІ

Вибух / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

У Одесі 30 грудня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне з посиланням на свого кореспондента.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, російські загарбники випустили ракету з літака над Чорним морем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжить завдавати масштабних ударів, намагаючись принизити моральний стан українців.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4394
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація