В Одесі пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

У Одесі 30 грудня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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Про це інформує Суспільне з посиланням на свого кореспондента.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, російські загарбники випустили ракету з літака над Чорним морем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжить завдавати масштабних ударів, намагаючись принизити моральний стан українців.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні.

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