Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одессе раздался взрыв — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4094
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе раздался взрыв — СМИ

Взрыв / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

В Одессе 30 декабря раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на своего корреспондента.

"В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Мониторинговые телеграмма-каналы сообщают, что, вероятно, российские захватчики выпустили ракету из самолета над Черным морем.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь унизить моральное состояние украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4094
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация