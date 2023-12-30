В Одессе раздался взрыв — СМИ

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.
В Одессе 30 декабря раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на своего корреспондента.
"В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Мониторинговые телеграмма-каналы сообщают, что, вероятно, российские захватчики выпустили ракету из самолета над Черным морем.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь унизить моральное состояние украинцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине.
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