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Евгений Синельников растрогал поздравлениями своей жены по случаю ее праздника

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Евгений Синельников растрогал поздравлениями своей жены по случаю ее праздника

Евгений Синельников с женой / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Знаменитость показал свою возлюбленную, с которой они поженились в прошлом году.

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал о празднике в их семье.

Сегодня, 30 декабря, его жена, продюсер Наталья Клипа, отмечает свой день рождения. По этому случаю Евгений посвятил возлюбленной пост, где нежно ее поздравил. В частности, он признался, что ему посчастливилось встретить на пути "солнышко".

Жена Евгения Синельникова отмечает день рождения / © instagram.com/synelnykov_yevgen
Жена Евгения Синельникова отмечает день рождения / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Говорят, что жена должна быть другом, женой и любовницей. Да, это правда, но не вся. Жена должна быть солнышком. Солнышком в лучах которого можно согреться. Солнышком благодаря которому все растет на этой земле. Мне повезло! Я считаю так, когда ты с работы спешишь домой, а утром ты просыпаешься в хорошем настроении – это и есть счастье. Наталья, спасибо, что ты у меня есть!", – написал Синельников в своем фотоблоге.

К такому романтичному поздравлению режиссер добавил и фото жены. В частности, показал их общую фотографию, где они находятся в объятиях в постели.

Жена Евгения Синельникова отмечает день рождения / © instagram.com/synelnykov_yevgen
Жена Евгения Синельникова отмечает день рождения / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Отметим, возлюбленные поженились в августе прошлого года в Буче, ведь этот город стал для них символическим. Церемония прошла в их доме, где они скрывались от русских окупантов. На свой праздник супруги пригласили только самых родных им людей.

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Дата публикации
Просмотры
415
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