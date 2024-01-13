Мягкая мобилизация: пока уклонисты пытаются обмануть закон, ТЦК сделал громкое заявление (видео)

О чем предупредили военные и на какой экстрим готовы правонарушители, чтобы пересечь границу – в эксклюзиве TSN.UA.

Ловят на суше, воде и блокпостах. Пограничники и представители ТЦК ежедневно пополняют ряды правонарушителей и уклонистов. Военные в очередной раз попадают в мобилизационные скандалы, а общество требует законности в их действиях. Громкие заявления от ТЦК уже распространяются по сети. О чем предупредили военные и на какой экстрим готовы правонарушители, чтобы пересечь границу – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Пограничники работают

Украинские пограничники задержали троих "клиентов" и их переправщика на границе. Проводник вез мужчин в сторону границы на автомобиле, однако пограничники их перехватили. За дорогу в Молдову в обход контрольных постов и пунктов пропуска "клиенты" должны были заплатить по 3 тысячи долларов с каждого. Причастные привлечены к ответственности. Продолжается поиск главного организатора схемы.

Экстремалы на границе

Не только на авто, но и на лодке пытаются скрыться украинские мужчины от призыва. Именно таким экстремальным способом мужчина пытался пересечь границу по реке Днестр. Экстремальный, потому что на улице зима и на термометре минусовая температура. Пограничники засекли нарушителя с помощью тепловизора. Мужчина пытался добраться до украинского берега реки. Там гражданина Молдовы ожидал "клиент" — украинец. Правоохранители отправились на встречу нарушителю и задержали его. Через несколько часов пограничники обнаружили и задержали и нарушителя с украинским гражданством. Далее горе-лодочников ждет суд.

Ловят десятками

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Иногда у пограничников бывают очень удачные дни. Ловят уклонистов и нарушителей государственной границы десятками. 17 человек пытались незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией. Лица задержаны, им вручили протоколы об админправонарушениях. Отличились пограничные наряды отделов "Лужанка", "Косино" и "Вилок". Они пресекли 6 попыток обойти пункты пропуска, в результате чего задержали 12 мужчин в Закарпатье. Еще 5 человек задержали вблизи границы с Румынией пограничные наряды отделов "Тячев", "Деловое" и "Яблоновка".

"Бизнес-схемы" для уклонистов

Хитрят украинцы не только на колесах или с помощью лодок, но и на бумаге. Пограничники с Нацполицией разоблачили жителя Прикарпатья, который вместе с сообщниками вывозил мужчин в ЕС. Злоумышленники заключали со своими "клиентами" фиктивные договоры о трудоустройстве, вносили сведения о псевдоводителях в систему "Шлях", а затем перевозили мужчин через границу. Фигуранту сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Очередной "бизнес-план" по вывозу мужчин за границу провалился.

Пограничники выявляют поддельные документы на любой случай. Так, во Львовской области 9 мужчин пытались пересечь границу, используя фальшивые временные удостоверения военнообязанного и справки ВЛК, сомнительную медицинскую справку и липовые отметки о взятии на постоянный консульский учет в Литве. Предъявителям сфальсифицированных документов грозит уголовная ответственность. Поэтому подумайте не раз, когда будете тратить сумасшедшие средства на подделку и незаконное пересечение границы. В дальнейшем подобные противозаконные действия могут стоить вам гораздо дороже.

Помогают пограничникам полицейские и сотрудники СБУ. На днях правоохранители ликвидировали масштабный канал незаконной переправки мужчин за границу. Пакет поддельных документов под названием "белый билет" предлагали мужчинам на интернет-ресурсах организаторы преступной схемы. За "снятие" с военного учета брали по 1000 долларов США. Готовые документы присылали по почте. Правоохранители провели обыски по 12 адресам в Житомирской области и в Киеве. Установлено, что в прошлом году услугами дельцов воспользовалось около 30 человек. Уголовная ответственность угрожает не только продавцам "белых билетов", но и их клиентам.

Убегают на войну

Однако есть и те, кто убегает для того, чтобы воевать в Украине. В Польше задержан подросток из Чехии, который ехал воевать за Украину. 15-летний парень ушел из дома, но в школу не пришел. На следующий день его обнаружила польская полиция в городе Перемышль.

"Школьник взял паспорт дома. Ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу, но чеха немедленно привезли на территорию Польши", — сообщили в полиции.

Скандальные ТЦК

Работают в поте лица и представители ТЦК. Вновь отличились военными на Закарпатье. Местные паблики опубликовали видео конфликта с ТЦК в селе Оноковцы под Ужгородом. Местные жители недовольны тем, что работники ТЦК установили блокпост, на котором выдают повестки. Женщины встали на защиту мужчин. В ходе скандала машину, которую остановили для осмотра, пропустили.

Громкое заявление ТЦК

Как видим, у гражданских постоянно возникает вопрос о законности рейдов ТЦК и установлении блокпостов, где проверяют документы и вручают повестки. Ответ есть.

Одесский областной ТЦК и СП сделал громкое заявление: "На территории на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов в лиц. Во время военного положения любой ТЦК имеет право вызвать лицо для сверки его учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания".

Граждан призывают "не создавать искусственный ажиотаж, не искать пути уклониться от выполнения своего конституционного долга", а прийти самостоятельно в ТЦК.

ТЦК в космосе?

И напоследок немного юмора. Мы все знаем, что украинцы мегакреативны. Очередной мемчик относительно сотрудников ТЦК и их "ласковой мобилизации" покоряет не только сети Интернета, но и выходит на межгалактический уровень.

Дальше просто циттата, потскольку грех рерайтить такую жемчужину: "NASA поблагодарили Хмельницкий ТЦК за первое установление контакта с инопланетными формами жизни. Как стало известно, 10 января, двое работников хмельницкого военкомата, собственноручно прицепили к бусу реактивный двигатель и отправились на земную орбиту, чтобы мобилизовать космонавтов из МКС. Однако, во время выхода из МКС. Военные перебрали со скоростью и случайно вылетели в открытый космос, где в тот момент находились 6 инопланетных космолетов. Теперь герои возвращаются на землю с ни***овым усилением для ВСУ и а***нным усилением для всего человечества".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ласковая мобилизация: пока уклонисті пытаются "обмануть" закон, ТЦК сделал громкое заявление!".

Напомним, в Закарпатской области работники ТЦК и СП выкрали водителя – они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпосту и увезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в селе Межгорье.

Позже стало известно, что мужчину выпустили, выписав повестку по месту жительства. Вместе с семьей он уехал в город Днепр с полигона в Ровенской области, куда его оперативно отправили закарпатские "военные".

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