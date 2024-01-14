Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки уничтожены еще 840 оккупантов.

Общие боевые потери российских захватчиков на 14 января составили 370 тысяч человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 840 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 370 000 (+840)

танков ‒ 6075 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 11302 (+33)

артиллерийских систем – 8747 (+19)

РСЗО – 957

средства ПВО ‒ 648 (+2)

самолетов – 329

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13)

крылатые ракеты ‒ 1814 (+8)

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11667 (+35)

специальная техника ‒ 1353 (+8)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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