В России создают подразделения для операций в украинском тылу — ISW

Подобные подразделения также действовали в советское время во время боевых действий в Афганистане.

В России из кадровых военных формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут деть как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны. Подобные подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным российских источников, такие десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений смогут десантировать в ближнем тылу Украины без парашютов. Вероятно, путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

"Такое подразделение уже действует на Запорожском направлении. Это 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ДШБ) в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ). ДШБ существуют в современной российской армии в составе Воздушно-десантных войск, поэтому российские сухопутные формирование вполне могут пытаться создать эти формирования", — отмечают аналитики.

"Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил воздушно-десантных войск, скорее всего, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты стягивают на Херсонщину пехотинцев и десантников.